عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: كنا قد أُبلغنا بقرب إطلاق سراح عمي وف

عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: كنا قد أُبلغنا بقرب إطلاق سراح عمي وفوجئنا اليوم بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

– تلقينا خبر تسليمه إلى السلطات الأمريكية من وسائل التواصل الاجتماعي ككل الليبيين الذين تلقوا الخبر.

– أفراد من عائلة المريمي كانوا قد زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة.

– خاطبنا النائب العام ووزارة العدل والمحامي العام والمجلس الرئاسي ولم نتحصل سوى على وعود وتطمينات.

– وفد اجتماعي من حوالي 40 شخصًا حاول مقابلة الدبيبة بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا وقابلهم أحد ممثليه.

– عناصر من القوة المشتركة التابعة للدبيبة هي من اعتقلت عمي يوم 17 نوفمبر الماضي.

– عمي تم احتجازه في أحد مقرات القوة المشتركة بمدينة مصراتة.

– عمي رجل مسن ومريض وقلقون حيال حالته الصحية الآن وكان طريح الفراش ساعة اعتقاله. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-12 02:07:38

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