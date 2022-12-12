باثيلي لـ”المنفي”: على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزام

باثيلي لـ”المنفي”: على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية

– التقيت المنفي وناقشنا مقترح الرئاسي بعقد اجتماع مع عقيلة والمشري لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا.

– كررتُ دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام.

– مر ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا.

– الليبيون يُطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-12 01:56:00

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