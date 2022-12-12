صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة يبحث مع محمد الرحال القائم بال

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة يبحث مع محمد الرحال القائم بالاعمال الفلسطيني العلاقات بين البلدين و سبل تعزيزها و تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين. #ليبيا #المرصد (الداخلية)