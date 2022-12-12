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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة يبحث مع محمد الرحال القائم بال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة يبحث مع محمد الرحال القائم بالاعمال الفلسطيني العلاقات بين البلدين و سبل تعزيزها و تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين. #ليبيا #المرصد (الداخلية)




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ليبيا مباشر

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