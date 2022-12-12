صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة يبحث مع محمد الرحال القائم بال

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة يبحث مع محمد الرحال القائم بالاعمال الفلسطيني العلاقات بين البلدين و سبل تعزيزها و تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين. #ليبيا #المرصد (الداخلية)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
صانع مُتفجرات ومسؤول المخابرات الليبي السابق.. من هو أبوعجيلة مسعود المُتهم بتفج
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، عن صفقة تسليم الدبيبة والمنقوش لـ
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
من أبرز نجوم الدراما السورية، عرفه الناس بشخصية “ياسينو” في أغلب أعماله، أما الح
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي عن الدبيبة وصفقة التسليم مقابل التمديد:
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك