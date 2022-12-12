الخبير والمحلل السياسي أحمد الفيتوري:

– قرار إنشاء محكمة دستورية في بنغازي هدفه إبعاد القضاء الليبي عن الخلافات السياسية التي تُهيمن على المشهد في البلاد، لاسيما بعدما قام عبد الحميد الدبيبة، بالضغط على المحكمة لتفعيل الدائرة الدستورية وتقديم طعون الهدف منها تأجيل الإنتخابات الرئاسية والتعجيل بإجراء الإنتخابات البرلمانية في البلاد.

– بعدما كان مجلسا النواب والدولة على توافق لتشكيل حكومة موحدة في البلاد قادرة على توفير البيئة المناسبة لإجراء الإنتخابات الرئاسية، عاد كلاهما إلى مربع الصفر بسبب هذا الخلاف المفتعل.

– من المُحتمل أن يكون مجلس الدولة مع مرور الوقت أصبح خاضع لسيطرة الميليشيات أيضاً، والتقارب والمشاورات التي جرت بين المجلسين كانت بتحريك مباشر من قبل الميليشيات وداعميها.

– احتمال وراد ويُبرر أسباب رفض مجلس الدولة لبند ترشح العسكريين في الإنتخابات الرئاسية، وكل ما حدث من محاصرة مقر المجلس في طرابلس ومنعهم من عقد أي إجتماعات هو عمل مسرحي هدفه تصوير المجلس على أنه لا يمت للميليشيات بصلة بتاتاً.

#ليبيا_24

2022-12-12 11:00:02

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