المحلل السياسي، محمد قشوط، عن صفقة التسليم مقابل التمديد: – انطباح وعمالة لحد ا

المحلل السياسي، محمد قشوط، عن صفقة التسليم مقابل التمديد:

– انطباح وعمالة لحد القذارة لعائلة الدبيبة ووزيرتها الفاسدة نجلاء المنقوش، بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية وجود المواطن ” أبوعجيلة مسعود ” لديها بعد أن تم إختطافه من منزله قبل شهر في منطقة ابو سليم على يد مليشيات موالية لعائلة الدبيبة.

– إعادة قضية لوكربي للواجهة من جديد التي دفعنا مليارات لإقفالها وبسببها تعرضنا لحصار إقتصادي مدة 10 سنوات يفتح باب جهنم على ليبيا

– لم يعد أي ليبي في مأمن بعد اليوم إذا لم نتحرك ونسقط هذه الحكومة العميلة لأنه وفي أي لحظة سنجد أي أحد مقدم كقربان في سجون الدوحة أو أنقرة أو واشنطن

#ليبيا_24

2022-12-12 11:30:02

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