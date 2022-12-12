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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ”، خلال لقاء جمعه، بقنص

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ”، خلال لقاء جمعه، بقنصل جمهورية إيطاليا في مدينة بنغازي ” فرانشيسكو سافيريو دي لويجي “،على ضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية وكذلك استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب ، مشدداً على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا مبدياً رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الايطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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