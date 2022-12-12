أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ”، خلال لقاء جمعه، بقنص

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ”، خلال لقاء جمعه، بقنصل جمهورية إيطاليا في مدينة بنغازي ” فرانشيسكو سافيريو دي لويجي “،على ضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية وكذلك استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب ، مشدداً على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا مبدياً رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الايطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين.

#الحدث_الليبي