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طالبت رئاسة مجلس النواب، من النائب العام، الصديق الصور، بتحريك الدعوى الجنائية ض

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالبت رئاسة مجلس النواب، من النائب العام، الصديق الصور، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط في اختطاف المواطن الليبي، بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية، مؤكدة أن المجلس سيطلب محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف بتهمة الخيانة العظمى، وأنه سيلاحق المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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