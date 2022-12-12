88 عضوًا بمجلس النواب، يُصدرون بيان مُشترك، بشأن تسليم المواطن الليبي المُختطف ب

88 عضوًا بمجلس النواب، يُصدرون بيان مُشترك، بشأن تسليم المواطن الليبي المُختطف بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة.

النواب: على رئاسة مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات، ومتابعة القضية محليًا ودوليًا، لتحرير المواطن المخطوف قسرًا، وإعادته لأسرته سالمًا.

ــ تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون، يُعد جريمة نكراء، ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.

ــ قضية #لوكيربي أُقفلت بشكل قانوني كامل، وإعادة فتحها يُعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية، وتعدٍ سافر من الحكومة الأمريكية، واستغلال سيء للظروف التي تمر بها #ليبيا.

ــ كل من يُحاول فتح هذا الملف مُتهم بالخيانة العظمى، وعلى النائب العام التحقيق معه. #ليبيا_برس

2022-12-12 16:45:50

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