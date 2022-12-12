عبر 88 نائبا من البرلمان، عن رفضهم تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، للحكومة الأمريكية، معتبرين ما حدث جريمة نكراء ومخالفة للقوانين والمواثيق، مطالبين رئاسة مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالمًا.

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