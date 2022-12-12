أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 1079 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 4 إلى 1

أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 1079 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 4 إلى 10 من الشهر الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس والزاوية وطبرق، لافتة إلى أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 22544 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.

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