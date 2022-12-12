19 عضوًا بكتلة التوافق في مجلس الدولة الاستشاري يستنكرون في بيان، تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية ويعتبرونها خطيرة.
البيان: نحذر من عواقب فتح ملف قضية لوكربي من جديد بعدما تمت تسويته باتفاقية رسمية.
– العبث الذي تمارسه حكومة الدبيبة ستكون تكلفته كبيرة ومرهقة.
– نحمل حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة لتفريطها في السيادة.
– نطالب كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم تجاه هذا مسلك حكومة الدبيبة المنافي لقيم البلد الدينية والأخلاقية والاجتماعية. #ليبيا_برس
2022-12-12 21:39:17
1670881157
أضف تعليقـك