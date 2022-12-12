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خبر | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تؤكد لكريستيان بوك المبعوث الأ

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تؤكد لكريستيان بوك المبعوث الألماني الخاص و ميكائيل أونمخت السفير الألماني على أن الحكومة تبذل في جهود لتهيئة كل الظروف الامنية و اللوجستية لضمان اجراء ” انتخابات وطنية “. #ليبيا #المرصد (الخارجية)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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