خبر | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تؤكد لكريستيان بوك المبعوث الأ

خبر | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تؤكد لكريستيان بوك المبعوث الألماني الخاص و ميكائيل أونمخت السفير الألماني على أن الحكومة تبذل في جهود لتهيئة كل الظروف الامنية و اللوجستية لضمان اجراء ” انتخابات وطنية “. #ليبيا #المرصد (الخارجية)