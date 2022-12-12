رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والأمن القومي بالنواب يستنكران في بيان، حادث تسليم ا

رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والأمن القومي بالنواب يستنكران في بيان، حادث تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان ويُطالبان النائب العام بفتح تحقيق عاجل.

البيان: ندعو النائب العام لفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع المسؤولين الذين يشتبه تورطهم في هذا الحادث المشين.

– نرفض إعادة فتح ملف قضية لوكربي الذي أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقع بين الولايات المتحدة وليبيا العام 2003م.

– التسليم لا يجوز قانونا باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة ولا يوجد حكم صادر بالخصوص.

– احترام السيادة الليبية يقضى بأن يحاكم المتهم أمام القضاء الليبي. #ليبيا_برس

2022-12-12 22:03:49

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