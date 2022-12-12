عاجل > بيان وزارة العدل بحكومة باشاآغا : كل الشروط لتسليم المريمي غير متوفرة .

البيان : القانون الليبي نص على عدم تسليم أي شخص الا بوجود دعوى جنائية بين الدولتين و ان لا ينطبق هذا النص على الليبيين .

البيان : القانون الليبي نص على اعتبار أي جريمة لا تمس #ليبيا جريمة سياسية .

البيان : احتجار و تسليم أبوعجيلة باطل و القضية مغلقة و الاتفاق بين اطرافها اغلق منذ يونيو 2006 بعدم فتح أي مطالبات جديدة .

البيان : يجب الافراج الفوري عن مسعود و نحمل حكومة الدبيبة مسؤولية تسليمه خارج القانون و نطالبها بإعادته فورًا إلى البلاد . #المرصد