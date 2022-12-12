وزارة العدل الأمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على بوعجيلة مسعود وأح

وزارة العدل الأمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على بوعجيلة مسعود وأحضره من #ليبيا إلى #الولايات_المتحدة للمثول أمام المحكمة.

– بوعجيلة مثل لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة #كولومبيا اليوم في تهم تتعلق بتفجير لوكربي.

– الولايات المتحدة طلبت من الإنتربول تحديد مكان بوعجيلة واعتقاله بغرض تسليمه لمواجهة التهم الموجهة إليه.

– مساعد المدعي العام الأمريكي قال اليوم: إلى أولئك الذين يسعون لإيذاء الأمريكيين في أي مكان في العالم اعلموا أننا سنجدك مهما كانت المسافة وسنحاسبك مهما طال الوقت.

– تم إعلان لائحة الاتهام اليوم بحق بوعجيلة وهي مجرد ادعاء وجميع المتهمين يعتبرون بريئين حتى تثبت إدانتهم.

– في حالة إدانته يواجه بوعجيلة أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-13 00:45:46

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