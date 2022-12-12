خبر | لجنتي الدفاع والامني القومي و الشؤون الخارجية بمجلس النواب تستنكر تسليم ” الحكومة منتهية الولاية ” ابوعجيلة المريمي للولايات المتحدة للإدعاء بعلاقته في قضية لوكربي داعيين النائب العام لفتح تحقيق عاجل مع كل المتورطين في هذه الواقعة مشددين رفضهم لإعادة لوكربي من جديد المقفلة منذ سنوات من الناحية القانونية والسياسية. #ليبيا #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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