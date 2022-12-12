عاجل

خبر | لجنتي الدفاع والامني القومي و الشؤون الخارجية بمجلس النواب تستنكر تسليم “

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | لجنتي الدفاع والامني القومي و الشؤون الخارجية بمجلس النواب تستنكر تسليم ” الحكومة منتهية الولاية ” ابوعجيلة المريمي للولايات المتحدة للإدعاء بعلاقته في قضية لوكربي داعيين النائب العام لفتح تحقيق عاجل مع كل المتورطين في هذه الواقعة مشددين رفضهم لإعادة لوكربي من جديد المقفلة منذ سنوات من الناحية القانونية والسياسية. #ليبيا #المرصد (بيان)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك