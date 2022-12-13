وزارة العدل بحكومة باشاغا الموازية: كل شروط تسليم بوعجيلة غير متوفرة.

– القانون الليبي نص على عدم تسليم أي شخص إلا بوجود دعوى جنائية بين الدولتين وأن لا ينطبق هذا النص على الليبيين.

– القانون الليبي نص على اعتبار أي جريمة لا تمس ليبيا جريمة سياسية.

– احتجاز وتسليم بوعجيلة باطل والقضية مغلقة والاتفاق بين أطرافها أغلق منذ يونيو 2006 بعدم فتح أي مطالبات جديدة.

– يجب الإفراج الفوري عن مسعود ونحمل حكومة الدبيبة مسؤولية تسليمه خارج القانون ونطالبها بإعادته فورًا إلى البلاد. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-13 01:44:12

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