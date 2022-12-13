أستاذ القانون الدولي، محمد الزبيدي: – تسليم بو عجيلة مسعود، تؤكد أن هناك صفقة م

أستاذ القانون الدولي، محمد الزبيدي:

– تسليم بو عجيلة مسعود، تؤكد أن هناك صفقة مشبوهة من أجل استمرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

– أبو عجيلة تم اقتياده قصراً ولم يتم تسليمه بطريقة رسمية عبر مؤسسات الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

– لا توجد اتفاقية تسليم المواطنين بين ليبيا وأمريكا عبر القوانين الدولية، بالإضافة إلى أن ملف قضية لوكربي أقفل سياسياً وقانونياً بالكامل، وعملية التسليم غير قانونية وإرهابية لأنها معارضة للقوانين والأعراف الدولية.

– أمامنا القضاء الدولي والمنظمات الأفريقية ومجلس الأمن يمكننا اللجوء إليهم ولكن حكومة الدبيبة متواطئة وهناك صفقة متبادلة، وظهر ذلك جلياً في تصريحات السفير الأمريكي، والذي بمجرد تسلم بلاده للرجل، قال إن الحكومة الحالية في غرب ليبيا يجب أن تستمر في الحكم لفترة أطول.

– تسليم أبو عجيلة، جريمة تصل إلى الخيانة العظمى، وعلى مجلس النواب التحقيق في هذا الأمر وعلى النائب العام الصديق الصور متابعة هذه القضية.

#ليبيا_24

2022-12-13 02:07:02

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