عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي: – تسليم الدبيبة للمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي ل

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي:
– تسليم الدبيبة للمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي للسلطات الأمريكية جريمة بامتياز.
– ملف لوكيربي تم قفله وتعويض المتضررين فكيف يتم تسليم أبنائنا لدولة أخرى.
– ليبيا من دون دستور ولا رئيس ولا مؤسسات ومن دون قضاء حقيقي.
– ما حدث يعتبر جريمة في حق الليبيين وسيادة الدولة.
– مسؤولونا لا يعرفون اختصاصاتهم!! كيف للمنقوش أن تعيد فتح ملف لوكيربي بعد كل هذه السنين.
– المنقوش أعلنت تعاونها مع السلطات الأمريكية في ما يتعلق بفتح ملف قضية لوكيربي من جديد.
-المنقوش لم تعش فترة الحصار في ليبيا ولا تعلم ما عاناه الليبيون جراء قضية لوكيربي.
#ليبيا_24
2022-12-13 03:00:01
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