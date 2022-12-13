عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي: – تسليم الدبيبة للمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي ل

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي:

– تسليم الدبيبة للمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي للسلطات الأمريكية جريمة بامتياز.

– ملف لوكيربي تم قفله وتعويض المتضررين فكيف يتم تسليم أبنائنا لدولة أخرى.

– ليبيا من دون دستور ولا رئيس ولا مؤسسات ومن دون قضاء حقيقي.

– ما حدث يعتبر جريمة في حق الليبيين وسيادة الدولة.

– مسؤولونا لا يعرفون اختصاصاتهم!! كيف للمنقوش أن تعيد فتح ملف لوكيربي بعد كل هذه السنين.

– المنقوش أعلنت تعاونها مع السلطات الأمريكية في ما يتعلق بفتح ملف قضية لوكيربي من جديد.

-المنقوش لم تعش فترة الحصار في ليبيا ولا تعلم ما عاناه الليبيون جراء قضية لوكيربي.

#ليبيا_24

2022-12-13 03:00:01

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