عاجل > إريك كينرسون مساعد المدعي العام الامريكي : عقوبة الإعد ا م غير متاحة للمريمي ولكنها ستكون قصوى بالسجن مدى الحياة. ⚡️حالة المريمي الصحية غير جيدة وهو يمشي متعرجا و يشتكي أعراض الأنفلونزا. ⚡️المريمي رفض الحديث خلال مثوله لفترة وجيزة امام محكمة #واشنطن اليوم. #ليبيا #المرصد (شبكة ABC نيوز الامريكية)