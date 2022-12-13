عاجل > إريك كينرسون مساعد المدعي العام الامريكي : عقوبة الإعد ا م غير متاحة للمريمي ولكنها ستكون قصوى بالسجن مدى الحياة. ⚡️حالة المريمي الصحية غير جيدة وهو يمشي متعرجا و يشتكي أعراض الأنفلونزا. ⚡️المريمي رفض الحديث خلال مثوله لفترة وجيزة امام محكمة #واشنطن اليوم. #ليبيا #المرصد (شبكة ABC نيوز الامريكية)
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ليبيا مباشر
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