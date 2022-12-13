جلسة محاكمة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود أمام المحكمة في #واشنطن انتهت قبل قليل.

القاضي أبلغ بوعجيلة أنه لن يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته وأكدت النيابة ذلك وابلغه بوجود مترجم.

القاضي سأل بوعجيلة عن اسمه فأكده للقاضي.

سيعود بوعجيلة لنفس المحكمة نهاية الشهر حيث سيتم تداول التهم الموجهة إليه.

بوعجيلة دخل إلى قاعة المحكمة وهو يحرك قدميه بصعوبة ويضع كمامة طبية.

بدأ القاضي قراءة التهم الموجهة لبوعجيلة فقاطعه قائلا: لا يمكنني الحديث قبل أن التقي بمحامي.

بوعجيلة ليس لديه محامي حتى الآن، وحضر الجلسة بعض أسر ضحايا حادث لوكربي في صمت مطبق ودون تصوير تلفزيوني.

طائرة أمريكية كانت قد هبطت صباح الخميس الماضي في قاعدة معيتيقة وتسلمت المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود.

طائرة للمخابرات الأمريكية من نفس الطراز دي هافيلاند داش 800 هبطت بقاعدة معيتيقة قبل الطائرة التي حملت بوعجيلة بقليل.

نورلاند تحدث في لقاء صحفي الجمعة عن استمرار الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة عقب تسلم بلاده بوعجيلة.

بوعجيلة مسعود، مُحتجز الآن لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الولايات المتحدة تسلمت بوعجيلة من القوة المشتركة #مصراتة سيئة الصيت بإمرة عمر بوغدادة.

عملية التسليم لم تتم بطريقة قانونية مما يجعلها عملية اختطاف.

الدبيبة هو المتهم الأول في عملية اختطاف بوعجيلة وتسليمه للولايات المتحدة.

عملية تسليم بوعجيلة جاءت بصفقة مقابل التمديد لحكومة الدبيبة. #ليبيا_برس

2022-12-13 01:22:45

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