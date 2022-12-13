عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– الدبيبة يضغط بقوة من أجل البقاء في السلطة ويستطيع تمويل أي حرب في سبيل السلطة.

– تسليم الدبيبة للمواطن الليبي “أبو عجيلة المريمي” بعد تسوية قضية لوكربي وتعويض المتضررين تواطؤ وعمالة وخيانة.

– بعد أن أنكر الدبيبة علاقته بتسليم المريمي نتفاجأ بوجوده لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً عند “سي أي إي”.

– الدبيبة ووزيرة خارجيته المنقوش تحدثا علناً عن استعدادهما فتح ملف قضية لوكيربي وتعاونهما مع السلطات الأمريكية في ذلك.

– الدبيبة بتسليمه المريمي للسلطات الأمريكية أثبت انبطاحه للأمريكان مقابل بقائه في السلطة.

– سيأتي يوم ويتم الكشف عن كيفية القبض وتسليم المريمي للسلطات الأمريكية.

– مجلس النواب سيقدم مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية وسنتواصل مع مجلس الأمن حول واقعة خطف ونقل المواطن الليبي “أبوعجيلة المريمي” وتسليمه لأمريكا.

#ليبيا_24

2022-12-13 06:30:01

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