عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– الدبيبة يضغط بقوة من أجل البقاء في السلطة ويستطيع تمويل أي حرب في سبيل السلطة.
– تسليم الدبيبة للمواطن الليبي “أبو عجيلة المريمي” بعد تسوية قضية لوكربي وتعويض المتضررين تواطؤ وعمالة وخيانة.
– بعد أن أنكر الدبيبة علاقته بتسليم المريمي نتفاجأ بوجوده لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً عند “سي أي إي”.
– الدبيبة ووزيرة خارجيته المنقوش تحدثا علناً عن استعدادهما فتح ملف قضية لوكيربي وتعاونهما مع السلطات الأمريكية في ذلك.
– الدبيبة بتسليمه المريمي للسلطات الأمريكية أثبت انبطاحه للأمريكان مقابل بقائه في السلطة.
– سيأتي يوم ويتم الكشف عن كيفية القبض وتسليم المريمي للسلطات الأمريكية.
– مجلس النواب سيقدم مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية وسنتواصل مع مجلس الأمن حول واقعة خطف ونقل المواطن الليبي “أبوعجيلة المريمي” وتسليمه لأمريكا.
#ليبيا_24
2022-12-13 06:30:01
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