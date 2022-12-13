المحلل السياسي ماهر الشاعري:

– تعليق التواصل بين مجلسي الدولة والنواب سيسهم في تعقيد الأزمة في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسامات.

– القطيعة التي حلت بين المجلسين ستكون لها انعكاسات كبيرة على المشهد الداخلي الليبي خاصة في الوقت الذي تتصارع فيه حكومتا الدبيبة وفتحي باشاغا على السلطة.

– هذه القطيعة ستطيل الخلاف بين الحكومتين والأزمة عمومًا بالبلاد.

– حكومة الدبيبة التي سبق وأن سحب البرلمان الليبي منها الثقة ستكون المستفيد الوحيد من هذه الأزمة.

– بقاء الدبيبة في المشهد يظل مرتبطا بنهاية الأزمة بين المجلسين.

#ليبيا_24

2022-12-13 08:00:05

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