المحلل السياسي هشام الحاجي: – لا أحد سيستفيد من هذه القطيعة بين مجلسي النواب وا

المحلل السياسي هشام الحاجي:

– لا أحد سيستفيد من هذه القطيعة بين مجلسي النواب والدولة، والجميع خاسر والأزمة ستتجه نحو مزيد من التعقيد.

– تعليق التواصل بين مجلسي النواب والدولة يعطي انطباعات سلبية لبعثة الأمم المتحدة وللفاعلين السياسيين في ليبيا وللمجتمع الدولي حول مستقبل العملية السياسية واحتمال التوجه إلى الانتخابات، ما يمثل انتكاسة لكل هذه الأطراف بعد أن كانت الأمور تتجه نحو التوافق على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

– مجلس النواب سبق وأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة ولا يمكن منطقيًا أن يقوم بخطوة في اتجاه دعم هذه الحكومة أو توفير ذريعة لها للاستمرار في السلطة.

#ليبيا_24

2022-12-13 09:00:04

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