تحالف القوى الوطنية يرفض في بيان تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان وي

تحالف القوى الوطنية يرفض في بيان تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للأمريكان ويُطالب عقيلة والدبيبة بالكشف عن ملابسات هذا الحادث.

البيان: ملف لوكربي قد تم قفله بموجب اتفاقية التسوية الأمريكية مع ليبيا عام2006م.

– الاتفاقية نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاق.

– الولايات المتحدة أعلنت التزامها بتوفير الحصانة الدبلوماسية والسياسية لليبيا.

– تسليم بوعجيلة انتهاك لسيادة الدولة والعهود والاتفاقات المبرمة ونستنكر كل أعمال الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون. #ليبيا_برس

2022-12-13 09:53:35

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