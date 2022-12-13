رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة:

– الأوضاع في مخيمات النزوح واللجوء الداخلي مأساوية في ظل ضنك العيش وتردي الجوانب المعيشية والإنسانية وتفاقم حجم معاناة النازحين دون أي اهتمام من السلطات ذات العلاقة في أغلب مناطق البلاد.

– المخيمات التي يقيم بها النازحون الليبيون داخل بلادهم لا تختلف عن مخيمات اللجوء في البلدان التي تعاني من الحروب الأهلية، وهي تتكون من خيام وأكواخ من صفيح تنعدم فيها كل المقومات الأساسية للحياة الكريمة للإنسان

– جهود السلطات الرسمية تكاد تكون منعدمة، وكل المؤسسات ذات الصلة بالملف بما فيها وزارة الدولة للمهجرين وحقوق الإنسان، ليست لها أية جدوى أو فاعلية ولا تقوم بأية متابعة أو رصد لأوضاع النازحين والمهجرين ولحاجياتهم الضرورية ولم تقم بأية محاولة لتلبية حاجياتهم الإنسانية العاجلة والضرورية.

– الجهات الرسمية لم تقم بدراسة ملفاتهم ولم تتناول مواضيع التعويضات وجبر الضرر وعودة النازحين إلى منازلهم وتمكينهم من حقهم في التعويض عن ممتلكاتهم التي تعرضت للنهب والسرقة أو للاستيلاء عليهم من قبل أفراد أو جماعات غير خاضعة لسلطة القانون.

– آلاف النازحين لا يزالون يقيمون في طرابلس ومصراتة والزاوية وبني وليد وصبراتة وبنغازي والبيضاء وطبرق وإجدابيا وسبها وغيرها من المدن في مختلف أرجاء البلاد، وقد اضطروا للنزوح بسبب حالة الفوضى وأعمال العنف التي شهدتها مدنها وقراها الأصلية أو بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها سواء بسبب الهوية الاجتماعية أو الانتماءات السياسية والعقائدية على مدار السنوات الماضية.

– كثيراً من المدن الليبية بما فيها طرابلس لا تزال تحتضن مخيمات النازحين والمهجرين قسراً من ديارهم، فيما اختار نازحون آخرون بيع كل ما يملكون لتأجير مساكن متواضعة وأغلبها غير لائق صحياً ، يقيمون فيها إلى حين تسوية وضعياتهم.

#ليبيا_24

2022-12-13 11:00:00

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