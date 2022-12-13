بعد تسليم الدبيبة له.. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: نشكر كل من ساهم في ضمان امتثال بوعجيلة مسعود للعدالة في #الولايات_المتحدة.

ــ تسليم بوعجيلة مسعود يوم مهم للعدالة، بعد جهد دبلوماسي مكثف.

ــ محاكمة بوعجيلة مسعود، هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية والاسكتلندية وجهود السلطات الليبية خلال السنوات الأخيرة.

ــ #الولايات_المتحدة لم ولن تتوقف أبدًا عن السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الشعب الأمريكي، وسنُلاحق كل من يسعى لإلحاق الأذى بنا. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-13 11:40:39

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