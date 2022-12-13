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أطلق مستشفى غريان المركزي التعليمي، نداء استغاثة عاجلا بعد استقبال قسم الأطفال أ

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أطلق مستشفى غريان المركزي التعليمي، نداء استغاثة عاجلا بعد استقبال قسم الأطفال أكثر من 200 حالة خلال 24 ساعة مصابة بأعراض الفيروس المخلوي التنفسي. وناشد المستشفى، وزارة الصحة والجهات المختصة، بسرعة التدخل لتقديم يد العون والمساعدة.
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ليبيا مباشر

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