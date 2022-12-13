أطلق مستشفى غريان المركزي التعليمي، نداء استغاثة عاجلا بعد استقبال قسم الأطفال أ

أطلق مستشفى غريان المركزي التعليمي، نداء استغاثة عاجلا بعد استقبال قسم الأطفال أكثر من 200 حالة خلال 24 ساعة مصابة بأعراض الفيروس المخلوي التنفسي. وناشد المستشفى، وزارة الصحة والجهات المختصة، بسرعة التدخل لتقديم يد العون والمساعدة.

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