عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى: تسليم بوعجيلة مسعود لا يمكن أن يحدث في أي دولة بالعالم، خاصة أن قضية #لوكربي تم إغلاقها.

– تسليم بوعجيلة مسعود، جريمة تصل إلى جريمة الخيانة العظمى.

– حكومة الدبيبة “عميلة”، ومُستعدة لبيع #ليبيا بالكامل مقابل مصالحها.

– حكومة الدبيبة تُتاجر بقضية لوكربي، حتى تحصل على دعم الحكومة الأمريكية للبقاء في السلطة.

– حكومة الدبيبة ستبيع من يحمونها الآن، وتُسلمهم كما سلمت المواطن الليبي الشريف بوعجيلة المريمي، إذا تعارض أحدهم مع مصالح الدول الكبرى.

– نحن بهذه الطريقة دولة مُحتلة بالكامل، لأن لدينا حكومة تخضع بصورة كاملة لهذه الدولة التي لا تدافع عن حقوق البلد ولا عرضها ولا أموالها.

– بوعجيلة كان ضابط تفتيش ولم يكن من ضباط المخابرات الذين يجولون حول العالم، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بقريب بقضية لوكربي.

– المنقوش تُدافع عن مصالح الأمريكان بحديثها قبل عام عن فتح قضية لوكربي. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-13 13:09:07

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