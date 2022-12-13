عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى: تسليم بوعجيلة مسعود لا يمكن أن يحدث في أي دولة بالعالم، خاصة أن قضية #لوكربي تم إغلاقها.
– تسليم بوعجيلة مسعود، جريمة تصل إلى جريمة الخيانة العظمى.
– حكومة الدبيبة “عميلة”، ومُستعدة لبيع #ليبيا بالكامل مقابل مصالحها.
– حكومة الدبيبة تُتاجر بقضية لوكربي، حتى تحصل على دعم الحكومة الأمريكية للبقاء في السلطة.
– حكومة الدبيبة ستبيع من يحمونها الآن، وتُسلمهم كما سلمت المواطن الليبي الشريف بوعجيلة المريمي، إذا تعارض أحدهم مع مصالح الدول الكبرى.
– نحن بهذه الطريقة دولة مُحتلة بالكامل، لأن لدينا حكومة تخضع بصورة كاملة لهذه الدولة التي لا تدافع عن حقوق البلد ولا عرضها ولا أموالها.
– بوعجيلة كان ضابط تفتيش ولم يكن من ضباط المخابرات الذين يجولون حول العالم، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بقريب بقضية لوكربي.
– المنقوش تُدافع عن مصالح الأمريكان بحديثها قبل عام عن فتح قضية لوكربي. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)
2022-12-13 13:09:07
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