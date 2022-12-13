وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير: – أن لا تدين جريمة نكراء بحجم تسليم مواط

وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير:

– أن لا تدين جريمة نكراء بحجم تسليم مواطن بلدك في قضية أقفلت، فقط لأن الدبيبة قريبك ومتورط، أو أن وزيرة الخارجية متورطة وصديقتك، أو أنك وجدت قحف تلغى منه، فلا تزايد على الليبيين مستقبلا بدولة الموسسات والقانون والديموقراطية والمدنية وحقوق الانسان والنضال.

– إذا كان الدبيبة سلم المريمي مقابل رئاسة حكومة، فأنت تنازلت عن كرامتك لمصلحة قرابتك وعن مبادئك لمصلحة صداقتك وعن نظرياتك لغرض بطنك، يعني يا عزيزي أنت أرخص من الدبيبة بكثير.

#ليبيا_24

2022-12-13 13:20:00

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