عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: تسليم الدبيبة بوعجيلة مسعود للسلطات الأم

عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: تسليم الدبيبة بوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية جريمة بامتياز.

– ملف لوكربي تم قفله وتعويض المتضررين فكيف يتم تسليم أبنائنا لدولة أخرى.

– ما حدث يعتبر جريمة في حق الليبيين وسيادة الدولة.

– ليبيا من دون دستور ولا رئيس ولا مؤسسات ومن دون قضاء حقيقي.

– مسؤولونا لا يعرفون اختصاصاتهم.. كيف للمنقوش أن تعيد فتح ملف لوكربي بعد كل هذه السنين؟

– المنقوش سبق وأعلنت تعاونها مع السلطات الأمريكية في ما يتعلق بفتح ملف قضية لوكربي من جديد.

– المنقوش لم تعش فترة الحصار في ليبيا ولا تعلم ما عاناه الليبيون جراء قضية لوكربي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-13 14:04:57

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