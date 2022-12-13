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صور | رسوم تخطيطية و صورة من أول جلسة محاكمة للمواطن أبوعجيلة مسعود في المحكمة ب

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | رسوم تخطيطية و صورة من أول جلسة محاكمة للمواطن أبوعجيلة مسعود في المحكمة بواشنطن يوم أمس بعد تسليمه من قبل الدبيبة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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