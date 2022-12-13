ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على طلب تحقيق النائب العام مع الدبيبة، بسب

ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على طلب تحقيق النائب العام مع الدبيبة، بسبب تسليم المواطن الليبي المُختطف بوعجيلة مسعود، إلى #الولايات_المتحدة، إلى 91 نائبًا.

ــ النواب طالبوا رئاسة المجلس باتخاذ كافة الإجراءات، ومتابعة القضية محليًا ودوليًا، لإعادة بوعجيلة مسعود لأسرته سالمًا.

ــ النواب: تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون، يُعد جريمة نكراء، ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.

ــ قضية #لوكيربي أُقفلت بشكل قانوني كامل، وكل من يُحاول فتح هذا الملف مُتهم بالخيانة العظمى. #ليبيا_برس

2022-12-13 15:50:11

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