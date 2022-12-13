حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لإخوان #ليبيا، يُدين في بيان له، تسليم المواط

حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لإخوان #ليبيا، يُدين في بيان له، تسليم المواطن الليبي المُختطف بوعجيلة مسعود، إلى #الولايات_المتحدة.

البيان: احتجاز بوعجيلة مسعود، انتهاك للقوانين الليبية التي لا تُجيز تسليم المواطنين الليبيين لدولة أجنبية.

ــ الاتفاقية الموقعة بين #ليبيا والولايات المتحدة، سنة 2008م، أغلقت الباب أمام أي مُطالبات أو دعاوى بين الطرفين.

ــ على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والنائب العام، كشف ملابسات الواقعة، والإفصاح عنها للرأي العام. #ليبيا_برس

2022-12-13 16:53:58

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