عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: بلغتنا رغبة الدبيبة في تسليم بوعجيلة مسعود للولا

عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: بلغتنا رغبة الدبيبة في تسليم بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة فحذرنا من ذلك.
– الدبيبة أراد تسليم بوعجيلة مسعود للارتماء في أحضان الأمريكان.
- هذا التصرف ينتهك السيادة الليبية وكل القوانين الليبية لقضية أغلقت وأقفلت ودفع الشعب ثمنها كثيرا.
- الشعب دفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية الأمر بالإضافة إلى ما دفعه الشعب من الحصار.
- تغير موقف الخارجية الأمريكية وسفيرها 180 درجة من الدبيبة دليل على أنه قبض ثمن تسليم بوعجيلة.
– أمريكا وعدد من دول العالم كان لديهم شبه إجماع على توافق النواب والدولة على اختيار حكومة جديدة قبل أن يتغير الموقف الأمريكي.
- الموقف الأمريكي تغير بعد هذه الهدية أو القربان الذي قدمه الدبيبة لهم أو الرشوة التي قدمها لهم.
- أي خيانة أعظم وأكبر من أن يتم تسليم مواطن ليبي لأي دولة أجنبية والقانون المحلي الليبي يمنع ذلك.
- الدبيبة خان العهد والقسم الذي أقسمه أمام الشعب الليبي بصيانة وحدة وسلامة الأراضي الليبية. #ليبيا_برس
2022-12-13 18:14:49
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