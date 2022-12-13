عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: بلغتنا رغبة الدبيبة في تسليم بوعجيلة مسعود للولا

عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: بلغتنا رغبة الدبيبة في تسليم بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة فحذرنا من ذلك.

– الدبيبة أراد تسليم بوعجيلة ‏مسعود للارتماء في أحضان الأمريكان.‏

‏- هذا التصرف ينتهك السيادة الليبية وكل القوانين الليبية لقضية أغلقت ‏وأقفلت ودفع الشعب ثمنها كثيرا.‏

‏- الشعب دفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية الأمر بالإضافة ‏إلى ما دفعه الشعب من الحصار.‏

‏- تغير موقف الخارجية الأمريكية وسفيرها 180 درجة من الدبيبة ‏دليل على أنه قبض ثمن تسليم بوعجيلة.

– أمريكا وعدد ‏من دول العالم كان لديهم شبه إجماع على توافق ‏ النواب والدولة على اختيار حكومة جديدة قبل أن يتغير الموقف الأمريكي.

‏- الموقف الأمريكي تغير بعد هذه الهدية أو القربان الذي قدمه ‏الدبيبة لهم أو الرشوة التي قدمها لهم.‏

‏- أي خيانة أعظم وأكبر من أن يتم تسليم مواطن ليبي لأي دولة ‏أجنبية والقانون المحلي الليبي يمنع ذلك.‏

‏- الدبيبة خان العهد والقسم الذي أقسمه أمام الشعب الليبي بصيانة ‏وحدة وسلامة الأراضي الليبية.‏ #ليبيا_برس

2022-12-13 18:14:49

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