ذكرت إدارة مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي، بأن الأطفال المصابين بأنواع مختلفة من الأورام لم يتم تسهيل إجراءات السفر لهم لتلقي العلاج، إلى الآن، وأضافت الإدارة بأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المصابة، بالتزامن مع عدم قدرة المستشفى لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الحالات، حيث لم تشهد السعة السريرية توسعة لما يقارب 25 سنة على حد قولها.

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