صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية: بيان عائلة المقرحي كشف “بانوراما الأكاذيب الضخمة” حول أدلة #لوكربي المتضاربة.

– الشكوى الجنائية الأمريكية بحق بوعجيلة مسعود تنص على أنه اشترى الملابس التي تم تعبئتها لاحقًا في حقيبة تفجير لوكربي.

– القضية الاسكتلندية ضد عبد الباسط المقرحي بُنيت أيضًا على شهادة شاهد عيان بأن المقرحي هو من اشترى الملابس.

– عبد الباسط المقرحي أدين بـ270 تهمة قتل على أساس شهادة شاهد عيان من صاحب متجر مالطي يدعى توني جوتشي.

– صاحب المتجر شهد بأن المقرحي اشترى ملابس معبأة في الحقيبة التي تحتوي على القنبلة التي دمرت طائرة لوكربي.

– الآن يزعم المدعون العامين في #الولايات_المتحدة أن بوعجيلة مسعود المحتجز لديهم هو من اشترى الملابس.

– عامر أنور محامي عبد الباسط المقرحي قال اليوم في بيان إن الشكوى الجنائية الأمريكية ضد بوعجيلة تنص على أنه هو من اشترى الملابس لوضعها في الحقيبة.

– محامي المقرحي ذكر أيضًا أن وزارة العدل الأمريكية ترى أن القضية المرفوعة ضد المقرحي ما زالت تستند إلى شهادة شاهد عيان من متجر توني غوتشي تفيد بأن المقرحي هو من اشترى الملابس.

– محامي المقرحي تساءل: كيف يمكن الآن تحميل كل من المقرحي وبوعجيلة المسؤولية في ظل تضارب الأدلة؟

– عائلة المقرحي قالت عبر محاميها: من المدهش أن #الولايات_المتحدة تدعي الآن أن المقرحي منح بوعجيلة 500 دولار لشراء ملابس لملء الحقيبة، وأن المقرحي اشترى الملابس أيضًا.

– العائلة قالت: نحاول الآن أن نتخيل الموقف المضحك الذي سيقول فيه بوعجيلة “لقد اشتريت الملابس من ماريز هاوس، #مالطا” والذي من شأنه أن يقوض بشكل أساسي قضية المقرحي.

– العائلة تساءلت: ماذا سيقول مكتب التاج الاسكتلندي الآن؟.. هل ستقول لا.. أنت لم تفعل.. خاصة وأن هذه الشهادة لعبت دورًا رئيسيًا في قضيتهم ضد المقرحي.

– المحكمة العليا في #المملكة_المتحدة كانت قد رفضت في يوليو حملة لأسرة المقرحي لإلغاء إدانته، لكن العائلة تعتقد أن هذه الشهادة ستوفر لهم فرصة أخرى للطعن في حكم المحكمة.

– العائلة قالت: “فريقنا القانوني على اتصال بالسلطات الليبية لكنه سينظر الآن أيضًا في ما يعنيه ذلك لاحتمال حدوث أي إجهاض إضافي للعدالة بالنسبة للمقرحي”.

– أسرة المقرحي قالت: ما كان ينبغي على #الولايات_المتحدة قوله هو أن بوعجيلة كان محتجزًا لدى أمير حرب تمت إدانته في انتهاكات حقوق الإنسان وأن الظروف التي تم فيها انتزاع اعتراف من بوعجيلة ترفضه أي محكمة أمريكية أو اسكتلندية.

– عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط شرطة اسكتلندا أجروا مقابلة مع ضابط إنفاذ القانون الليبي الذي حصل على اعتراف من بوعجيلة في مارس 2020.

– عائلة المقرحي ذكرت أيضًا أنه خلال استئناف المقرحي لم يتم تقديم أي معلومات لفريقهم القانوني من قبل السلطات الاسكتلندية تفيد بوجود بوعجيلة في القضية. #ليبيا_برس

2022-12-13 18:49:11

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