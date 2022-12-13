عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي: – تركيا بدأت سياسة فرض الأمر الواقع بعقد

عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي:

– تركيا بدأت سياسة فرض الأمر الواقع بعقدها اتفاقيات في حكم العدم مع حكومة لاتملك الصلاحية.

– ثم قامت اليونان منذ أسوعين بإعادة ترسيم الحدود دون تشاور مع الدولة الليبية.

– وصولا إلى مصر التي قامت بإعادة ترسيم حدودها البحرية دون تشاور مع الدولة الليبية.

– للأسف في ظل حكومات وأجسام منتهية الصلاحية والشرعية والانقسام السياسي، وانهيار النظام العالمي وضعف الأمم المتحدة وحالة من السيولة السياسية الدولية تسعى كل دولة الى فرض أمر واقع ولو بالقوة لانتهاك سيادة الدول الهشة والفاشلة مثل ليبيا.

#ليبيا_24

2022-12-13 19:52:46

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