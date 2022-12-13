ناقشت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة البوسيفي، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة ا

ناقشت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة البوسيفي، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك فرانش، اليوم الثلاثاء، تطوير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد لتعزيز العدالة، وبحسب الحساب الرسمي للوزارة، فقد شهد الاجتماع بحث تحسين سبل الاحتكام إلى القضاء في جميع أنحاء البلاد، واتفقنا على المضي قدماً لتحديد الأولويات.

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