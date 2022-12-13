المواطن الليبي بوعجيلة مسعود سيمثل مجددًا أمام المحكمة في #واشنطن يوم 27 ديسمبر الجاري.

بوعجيلة رفض في جلسة الأمس الإجرائية الدفاع الشعبي الذي تخصصه المحكمة لمن لا يستطيع إيجاد محامي لنفسه.

ممثل الادعاء في اسكتلندا التي أشرفت على قضية عبدالباسط المقرحي ستزور واشنطن الأسبوع القادم وستلتقي بالادعاء الأمريكي في القضية.

ممثل الادعاء في اسكتلندا كانت قد رحبت بالقبض على بوعجيلة ما يدفع نحو استبعاد نقله إلى اسكتلندا كما كان متوقعًا.

ممثل أسر الضحايا الإنجليز جم سواير طالب بأن تتولى محكمة تختارها الأمم المتحدة محاكمة بوعجيلة لأنه لا يجوز أن تكون أمريكا الخصم والحكم والمدعي أيضا.

بوعجيلة كان يمثل أمام المحكمة أمس في جلسة شكلية إجرائية هدفها إثبات هويته وسؤاله عن التهم الموجهة إليه وان كان يقرها أو ينكرها.

القاضي أبلغ بوعجيلة انه لن يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته وأكدت النيابة ذلك وابلغه بوجود مترجم.

طائرة أمريكية كانت قد هبطت صباح الخميس الماضي في قاعدة معيتيقة وتسلمت المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود.

طائرة للمخابرات الأمريكية من نفس الطراز دي هافيلاند داش 800 هبطت بقاعدة معيتيقة قبل الطائرة التي حملت بوعجيلة بقليل.

نورلاند تحدث في لقاء صحفي الجمعة عن استمرار الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة عقب تسلم بلاده بوعجيلة.

بوعجيلة مسعود، مُحتجز الآن لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة العدل الأمريكية أكدت تسلمها بوعجيلة وأنه سيمتثل للمحاكمة في أول جلسة أمام محكمة اتحادية بـ #واشنطن.

الولايات المتحدة تسلمت بوعجيلة من القوة المشتركة #مصراتة سيئة الصيت بإمرة عمر بوغدادة.

عملية التسليم لم تتم بطريقة قانونية مما يجعلها عملية اختطاف.

الدبيبة هو المتهم الأول في عملية اختطاف بوعجيلة وتسليمه للولايات المتحدة.

عملية تسليم بوعجيلة جاءت بصفقة مقابل التمديد لحكومة الدبيبة. #ليبيا_برس

2022-12-13 20:38:16

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