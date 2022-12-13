عضو مجلس النواب، علي التكبالي: من سلّم بوعجيلة مسعود هو الخائن الأكبر، وهو المسؤ

عضو مجلس النواب، علي التكبالي: من سلّم بوعجيلة مسعود هو الخائن الأكبر، وهو المسؤول عن كل ما حدث، وسينال عقابه يومًا ما.

ــ الدبيبة هو المسؤول عن تقسيم الليبيين وجعلهم يبغضون بعضهم، وسلط عليهم “الذباب الإلكتروني”، ونشر الخيانة بينهم.

ــ لقب الخائن الأعظم سيبقى مُلازمًا لهذا الرجل حتى موته وبعد موته، هو وعائلته.

ــ بقاء الدبيبة في السُلطة، هو ثمن تسليمه لبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة.

ــ السلطة التشريعية أسقطت الدبيبة، لكن لا تزال الدول الكبرى تعترف به، وهو يفرض عضلاته أمام الليبيين. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-13 22:20:53

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