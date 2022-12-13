حزب القمة الذي يترأسه المترشح الرئاسي عبدالله ناكر: العائلة الماسونية تسيطر على مركز القرار في #ليبيا باسم حكومة الوحدة.

– فتح لوكربي هدفه نهب المزيد من المال والتدخل الصارخ في السيادة.

– إذا كانت أمريكا وبريطانيا تريدان فتح ملف #لوكربي فليس لدينا مانع ولكن بعد إرجاع التعويضات مع أرباحها.

– نرفض أي قرار ينتج عن هذه القضية يكون ضد ليبيا.

– العملاء والخونة يقدمون القرابين والولاء والطاعة لأسيادهم حتى يستمروا في السلطة.

– فتح لوكربي وسيلة ابتزاز قذرة لا غير.. فما الغاية والغرض أن تفتح القضية من جديد؟

– هؤلاء ليس غرضهم كما يدعون إظهار الحقيقة ولكن عينهم على المجنب الذي بحوزتهم حتى لا تطالب به ليبيا.

– هؤلاء يستخدمون هذه الأموال منذ سنين دون عائد ولفرض برنامج النفط مقابل الغداء. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-13 23:18:32

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