رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة:

ما موقف وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والوزارة ككل حيال واقعة الاحتجاز التعسفي وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية.

– لماذا هذا الصمت بعد موقفها الرافض لعملية إعادة فتح القضية من جديد ؟

– هل يعقل أن تتم عملية التسليم بدون علم وزارة العدل ؟

– أعتقد أن وزارة العدل وخاصة الوزيرة متورطه في عملية التسليم للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود والبيان الذي سبق أن أصدرته لتغطية فقط وامتصاص غضب الشارع والرأي العام الليبي في بداية إثارة القضية .

#ليبيا_24

2022-12-13 23:32:01

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