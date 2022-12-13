عاجل > صحيفة الغارديان البريطانية تكشف عن دور لإبراهيم نجل علي الدبيبة في تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة .

الغارديان : مسعود كان حرًا طليقًا و هناك أشخاص متنفذون في حكومة الدبيبة أحدهم إبن شقيقته هم من لعبوا دورًا في تسليمه .

الغارديان : التخطيط لخطف مسعود تم قبل 3 أشهر و نفذته مليشيا غنيوة سيئة السمعة ثم سلمته للقوة المشتركة .

الغارديان : القوة المشتركة في مصراتة بمثابة الحرس الخاص لعبدالحميد الدبيبة و هي سيئة و جيدة التسليح .

الغارديان : مسعود يبلغ من العمر 75 عامًا و يعاني مرض خطير و كل مساعي تسليمه في السابق فشلت و نجحت مع حكومة الدبيبة . #ليبيا #المرصد