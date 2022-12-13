43 حزبًا سياسيًا يرفضون تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان: نُحمل الدبيبة والمنقوش ال

43 حزبًا سياسيًا يرفضون تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان: نُحمل الدبيبة والمنقوش المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح قضية #لوكربي.
– صدمنا بخبر تسليم بوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية للتحقيق معه بشأن ضلوعه في صناعة قنبلة يعتقد أنها استخدمت في تفجير طائرة لوكربي.
– تم اختطاف هذا المواطن من وسط بيته ومن بين أهله وعائلته في مدينة #طرابلس من طرف عصابة مسلحة.
– تم تسريب اعتزام الدبيبة والمنقوش مسبقًا تسليم بوعجيلة إلى الحكومة الأمريكية في صفقة مشبوهة لإرضاء #الولايات_المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها.
– السلطات الأمريكية تسلمت بالفعل بوعجيلة وزجت به في المعتقل وأخضعته للاستجواب والتحقيق دون أية تفاصيل عن طريقة التسليم.
– قضية لوكربي دفع الليبيون ثمنها كاملاً وتمت تسويتها وقد أغلق ملفها نهائيا وفقًا لاتفاقية قانونية.
– الاستهانة والعبث بحق مواطن ليبي واختطافه وتسليمه لطرف خصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين.
– إعادة فتح هذه القضية بلا مبرر أو سند قانوني سوف يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازًا للأموال وإخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات.
– ننظر بعين الريبة إلى عدم صدور بيان عن الدبيبة يوضح لليبيين ما حصل بشأن تسليم بوعجيلة.
– ندعو لرفع قضية أمام القضاء الليبي للبت في عدم مشروعية الاختطاف والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في هذه العملية بتهم الخيانة العظمي.
– نرفض كل ما يترتب على هذه المحاكمة وما ينتج عنها وسوف نصعد مطالبنا الشعبية والرسمية محليا وإقليميًا ودوليًا للإفراج عن بوعجيلة.
– ندين السلوك الأمريكي الهمجي الوقح وكل من جعل نفسه أداة ومطية للإدارة الأمريكية في هذه الجريمة لأغراض شخصية ومصلحية ضيقة.
– نطالب النائب العام ووزارة العدل وكل المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل لأجل إنقاذ بوعجيلة.
– ندعو لإطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل محاميين دوليين للدفاع عن بوعجيلة إطلاق سراحه.
– ندعو للتحرك الحاشد والجماعي للاعتصام أمام مقرات #الأمم_المتحدة وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج. #ليبيا_برس
2022-12-14 01:34:09
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