43 حزبًا سياسيًا يرفضون تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان: نُحمل الدبيبة والمنقوش ال

43 حزبًا سياسيًا يرفضون تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان: نُحمل الدبيبة والمنقوش المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح قضية #لوكربي.

– صدمنا بخبر تسليم بوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية للتحقيق معه بشأن ضلوعه في صناعة قنبلة يعتقد أنها استخدمت في تفجير طائرة لوكربي.

– تم اختطاف هذا المواطن من وسط بيته ومن بين أهله وعائلته في مدينة #طرابلس من طرف عصابة مسلحة.

– تم تسريب اعتزام الدبيبة والمنقوش مسبقًا تسليم بوعجيلة إلى الحكومة الأمريكية في صفقة مشبوهة لإرضاء #الولايات_المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها.

– السلطات الأمريكية تسلمت بالفعل بوعجيلة وزجت به في المعتقل وأخضعته للاستجواب والتحقيق دون أية تفاصيل عن طريقة التسليم.

– قضية لوكربي دفع الليبيون ثمنها كاملاً وتمت تسويتها وقد أغلق ملفها نهائيا وفقًا لاتفاقية قانونية.

– الاستهانة والعبث بحق مواطن ليبي واختطافه وتسليمه لطرف خصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين.

– إعادة فتح هذه القضية بلا مبرر أو سند قانوني سوف يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازًا للأموال وإخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات.

– ننظر بعين الريبة إلى عدم صدور بيان عن الدبيبة يوضح لليبيين ما حصل بشأن تسليم بوعجيلة.

– ندعو لرفع قضية أمام القضاء الليبي للبت في عدم مشروعية الاختطاف والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في هذه العملية بتهم الخيانة العظمي.

– نرفض كل ما يترتب على هذه المحاكمة وما ينتج عنها وسوف نصعد مطالبنا الشعبية والرسمية محليا وإقليميًا ودوليًا للإفراج عن بوعجيلة.

– ندين السلوك الأمريكي الهمجي الوقح وكل من جعل نفسه أداة ومطية للإدارة الأمريكية في هذه الجريمة لأغراض شخصية ومصلحية ضيقة.

– نطالب النائب العام ووزارة العدل وكل المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل لأجل إنقاذ بوعجيلة.

– ندعو لإطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل محاميين دوليين للدفاع عن بوعجيلة إطلاق سراحه.

– ندعو للتحرك الحاشد والجماعي للاعتصام أمام مقرات #الأمم_المتحدة وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج. #ليبيا_برس

2022-12-14 01:34:09

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