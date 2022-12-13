اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش: – يجب تفكيك جميع المجموع

اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش:

– يجب تفكيك جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وإعادة دمجها بناء على الشروط المعروفة في أي نظام عسكري، والتي يأتي على رأسها اللياقة البدنية والحالة الجنائية وعدم ارتكاب جرائم حرب، علاوة على السن المناسبة لممارسة الخدمة العسكرية.

– تأخير توحيد المؤسسة العسكرية له علاقة بإجراءات لجنة (5+5) العسكرية التي تأخرت في التزام ما تم الاتفاق عليه في جنيف، من دمج للمجموعات المسلحة كأفراد بعد اجتيازها مرحلة التدريب المطلوبة لتأهيلهم كعسكريين وفق الشروط الأساسية وهي الحالة الصحية والجنائية.

– يحب الالتزام باتفاقية جنيف التي تنص على وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخلاء القوات الأجنبية ونزع السلاح من المجموعات المسلحة غير الشرعية ودمج ما يصلح منها.

#ليبيا_24

2022-12-14 01:41:21

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