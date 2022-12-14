المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار: أردت أن يُحاكم بوعجيلة في #الولايات_الم

المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار: أردت أن يُحاكم بوعجيلة في #الولايات_المتحدة وأن يُعاقب بالإعدام
– لم أرغب أن يتوجه إلى #اسكتلندا، لأن اسكتلندا لن تفرض عقوبة الإعدام.
– اعتقال بوعجيلة من الممكن أن يكون بموافقة صريحة أو ضمنية من الحكومة الليبية أو بدون موافقتهم على الإطلاق.
– اعتقال بوعجيلة مسعود هدفه أن إرسال رسالة بأن أي شخص يهاجم #الولايات_المتحدة سيُقدم في النهاية إلى العدالة.
– تتضمن القضية المرفوعة ضد بوعجيلة اعترافًا يُزعم أنه أدلى به لمسؤول إنفاذ القانون الليبي عندما كان محتجزًا في #ليبيا. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)
2022-12-14 02:14:43
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