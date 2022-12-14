المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: – الدبيبة مُستعد لفعل أي شيء مقابل الب

المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق:

– الدبيبة مُستعد لفعل أي شيء مقابل البقاء في السُلطة لأطول فترة ممكنة، بعدما قام ببيع مواطن ليبي بشكل غير قانوني وتسليمه لدولة أجنبية.

– فتح قضية لوكربي وتسليم المواطن بوعجيلة مسعود، مُخالف للقوانين والمواثيق الدولية.

– قضية لوكربي مغلقة منذ 2008، وما يحدث اليوم مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، والقانون الليبي، والاتفاقية الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، والمرسوم الرئاسي الصادر من الرئيس الأمريكي حينها، وللقانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكي.

– ليبيا دفعت ثمن هذه القضية سواء بالتعويضات أو سنوات الحصار التي عاناها الشعب الليبي إثر هذه القضية.

#ليبيا_24

2022-12-14 02:56:25

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