ادوين بولييه مالك مؤسسة ميبو السويسرية المنسوب إليها شريحة تفجير لوكربي يفجر مفا

ادوين بولييه مالك مؤسسة ميبو السويسرية المنسوب إليها شريحة تفجير لوكربي يفجر مفاجأة ويطالب أمريكا باستدعائه للشهادة لصالح بوعجيلة وليبيا

بولييه: ما تم ذكره في آخر محاكمة تمت بخصوص #لوكربي بخصوص الشريحة يمكن إثبات أنه غير صحيح.

– يمكن إثبات أنه تم التلاعب بتلك الشريحة وأنه لم يتم الحديث عن هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.

– الشركة السويسرية توصي بمثول شهود آخرين للاستجواب من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا.

– عبد الباسط المقرحي لا علاقة له بمأساة لوكربي وتم كشف كذب الدليل المستخدم ضده بأنه قام بشراء الملابس من #مالطا.

– المقرحي لم يشتر ملابس ومظلة، من صاحب المتجر أنتوني غوتشي بمتجر “بيت ماري”.

– هناك كذبة أخرى حاسمة في قضية لوكربي فلم تكن هناك حقيبة سامسونايت تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من #مالطا إلى #فرانكفورت.

– هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت إلى أي راكب وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضًا.

– شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت ولهذا السبب تم تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة.

– رغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة سامسونايت بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي.

– بمراجعة المعلومات الداخلية حول مناولة الأمتعة بمطار مالطا

– بعد نقل الأمتعة من مطار مالطا تبين أن السائق لم يقود مباشرة إلى الطائرة.

– لم يتم إثارة أي اعتراض في المحكمة حول سبب تسليم الأمتعة بشكل غير مباشر ولم يتم استجواب المسؤولين عن ذلك بما فيهم السائق. #ليبيا_برس

2022-12-14 00:55:42

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