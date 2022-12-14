أدوين بولييه مالك مؤسسة “ميبو” السويسرية المنسوب إليها شريحة تفجير لوكربي : – أ

أدوين بولييه مالك مؤسسة “ميبو” السويسرية المنسوب إليها شريحة تفجير لوكربي :

– أطالب أمريكا باستدعائي للشهادة لصالح بوعجيلة وليبيا.

– ما تم ذكره في آخر محاكمة تمت بخصوص لوكربي بخصوص الشريحة يمكن إثبات أنه غير صحيح..

– يمكن إثبات أنه تم التلاعب بتلك الشريحة وأنه لم يتم الحديث عن هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.

– الشركة السويسرية توصي بمثول شهود آخرين للاستجواب من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا.

– عبد الباسط المقرحي لا علاقة له بمأساة لوكربي .

– المقرحي لم يشتر ملابس ومظلة، من صاحب المتجر أنتوني غوتشي بمتجر “بيت ماري”.

– لم تكن هناك حقيبة سامسونايت تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت.

– هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت إلى أي راكب وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضًا.

– شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت ولهذا السبب تم تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة.

– رغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة سامسونايت بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي.

– لم يتم إثارة أي اعتراض في المحكمة حول سبب تسليم الأمتعة .

#ليبيا_24

2022-12-14 02:42:31

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